5 правил здорового урожая

Жители мегаполисов решили наведаться за город и переждать вирусное безумие, а для садоводов и вовсе наступил горячий сезон: пора закладывать основу будущего урожая! Известно одно: вся Россия устремилась на дачу. Поэтому мы делимся с вами пятью правилами, благодаря которым уже поздней весной и летом вы будете довольствоваться свежими овощами и фруктами.1. Внимательно отнеситесь к выбору растений и посадочного материала.Растения намного лучше приспосабливаются к тому климату, в котором они изначально росли. Экзотические культуры, конечно, выглядят очень соблазнительно, но велик риск, что культура не приживется из-за климата.2. Покупка семян — очень важный этап.Внимательно осматривайте упаковку: она не должна быть мятой или надорванной. Проверьте необходимые данные: название культуры, сведения о производителе, описание растения, правила посадки и ухода, сроки созревания, обозначение стандарта на всхожесть семян и дата фасовки. Текст не должен быть размытым. При покупке саженцев особое внимание уделите корням, они должны быть защищены.3. Ежегодно чередуйте места посадки для однолетних овощных культур.За сезон в почве накапливаются личинки вредителей. Если посадить одну и ту же культуру на том же месте, вредители легко уничтожат новую добычу.4. Позаботьтесь о здоровье растений.Используйте грунт, который удерживает влагу, тепло и питательные вещества у корней растений. Не забывайте и о необходимых процедурах: подвязывание, прополки, подкормки.Уход за садом — дело утомительное, поэтому облегчите себе задачу и изучите, какие современные технологии могут вам помочь.Например, у бренда аккумуляторной садовой техники Greenworks есть модель опрыскивателя, который закрепляется на спине как рюкзак. Благодаря белому цвету инструмента можно отслеживать уровень раствора: такой помощник сделает полив растений более эффективным.А если для ухода за участком вам нужна и газонокосилка, покупайте смело модель Greenworks GD40LM46SP 40V: сбор травы, боковой выброс и мульчирование — 3-в-1, который порадует любого дачника! Бесщеточная самоходная модель с шириной кошения 46 см и травосборником на 55 мл справится с любыми неровностями газона, а один аккумулятор подойдет для всех устройств линейки.5. Сочетайте растения правильно. Лук, чеснок или лаванда обладают стойким и сильным запахом, который сбивает вредителей с толку. Придумайте свою собственную систему посадки растений и обеспечьте все условия для жизни существ, которые питаются садовыми вредителями: так вы восстановите гармонию в саду. Если участок позволяет, можно устроить небольшой пруд, который привлечет в сад мелких позвоночных и птиц.Бонусное правило: любите свой сад, ухаживайте за ним и тогда он ответит взаимностью — вы получите здоровый урожай, который еще долго будетрадовать вас и ваших близких.