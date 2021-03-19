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146 человек с коронавирусом подключены к ИВЛ в Ростовской области

146 человек с коронавирусом подключены к ИВЛ в Ростовской области
146 человек с COVID-19 продолжают бороться за свои жизни в Ростовской области. Коронавирус поразил их легкие, в связи с чем было принято решение подключить их к аппаратам искусственной вентиляции.

По информации регионального правительства, на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 129 человек.

Дополнительный кислород поступает в их организмы лишь на вдохе, через маски или мундштуки. Таким образом медицинская техника дает зараженным время на борьбу с заболеванием.

Еще 1 801 пациент лечится в ковидных госпиталях городских больниц.

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