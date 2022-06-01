В Москве на огромной площади горит бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

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На западе Москвы на огромной площади полыхает бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». Пламя распространилось на 1 000 квадратных метров. ЧП на улице Горбунова случилось утром 3 июня. Об этом сообщает ТАСС.Пожарных вызвали сотрудники центра. Сейчас несколько человек остаются заблокированными на шестом этаже, еще один - на седьмом. Огонь, который охватил четыре первых этажа здания, отрезал им все пути для эвакуации. В результате случившегося пострадали два человека. Всего из здания удалось эвакуировать 120 человек.Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. На месте работают 180 человек и 41 спецмашина, на тушение пожара также направили вертолеты Ка-32. К центру съехались 15 машин скорой помощи.Движение по улице Горбунова и примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.