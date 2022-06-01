Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

В России

Версия для печати

В Москве на огромной площади горит бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

В Москве на огромной площади горит бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза»

На западе Москвы на огромной площади полыхает бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». Пламя распространилось на 1 000 квадратных метров. ЧП на улице Горбунова случилось утром 3 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Пожарных вызвали сотрудники центра. Сейчас несколько человек остаются заблокированными на шестом этаже, еще один - на седьмом. Огонь, который охватил четыре первых этажа здания, отрезал им все пути для эвакуации. В результате случившегося пострадали два человека. Всего из здания удалось эвакуировать 120 человек.

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. На месте работают 180 человек и 41 спецмашина, на тушение пожара также направили вертолеты Ка-32. К центру съехались 15 машин скорой помощи.

Движение по улице Горбунова и примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.
Фото: Iz.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.