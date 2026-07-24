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Минувшей ночью БПЛА атаковали склады «Вайлдберриз» в Ленобласти

Минувшей ночью БПЛА атаковали склады «Вайлдберриз» в Ленобласти

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке БПЛА ночью 24 июля.

Беспилотники атаковали склады «Вайлдберриз» в Новосаратовске. В результате атаки здание склада вспыхнуло, сообщает глава региона Александр Дрозденко.

- Пострадали три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице, - подчеркнул губернатор Ленобласти.

Всего в небе над Ленинградской областью сбили 59 беспилотников.

Удар БПЛА также пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Идет ликвидация последствий.
Фото: Дондей.
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