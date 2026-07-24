Минувшей ночью БПЛА атаковали склады «Вайлдберриз» в Ленобласти
Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке БПЛА ночью 24 июля.
Беспилотники атаковали склады «Вайлдберриз» в Новосаратовске. В результате атаки здание склада вспыхнуло, сообщает глава региона Александр Дрозденко.
- Пострадали три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице, - подчеркнул губернатор Ленобласти.
Всего в небе над Ленинградской областью сбили 59 беспилотников.
Удар БПЛА также пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Идет ликвидация последствий.