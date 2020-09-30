А нужны ли нам, русским, сталинские методы в работе спецслужб?

И снова Запад рассматривает вопрос о введении санкций против РФ. А от нашего властного бомонда и всех властных масс-медиа экспертов только и слышно – несправедливо, Европа и Запад в целом в очередной раз выбирает антироссийский конфликтный путь, Россия за справедливость, а Запад за развал России.И большинство населения может с этим согласиться, поскольку не вникает, а за что же вводятся санкции. И за что должна страдать экономика России и, как следствие, наше население.А вот если проанализировать все санкции, которые вводятся в последнее десятилетие, то не все так очевидно, как навязывается нам сверху – типа Запад воюет против России. А возможно Россия воюет против Запада. Ну, конечно же, не в прямом смысле, а воюет с западной идеологией, где неприемлемы убийства оппозиции, введение войск в другие страны без санкции Совета Безопасности ООН, и тем более захват чужих территорий. Да-да, здесь мы можем, как угодно называть воссоединение Крыма, но с точки зрения международного права – это все-таки оккупация, ну или аннексия.И тем более Запад не может принять такие формы борьбы с оппозицией как покушения на жизнь ! Во всем цивилизационном мире это является крайне не приемлемой формой борьбы за власть. А в нынешней России это становится уже обыденностью… покушение на жизнь Навального (и ни как-нибудь, а отравление)… а вспомните убийство Б.Немцова в 2015 году…И вообще, посмотрите, что происходит с волеизъявлением народа… обращение к власти – в ответ игнорирование или запугивание. Мирные митинги – преследование… Протесты с политическим подтекстом – аресты, тюрьмы, преследование родственников… И мы уже не говорим о создании каких-то новых политических партий, движений, которые не санкционированы ФСБ. В этом случае Вас ждет судьба Навального или Немцова.Эта статья не для того, чтобы как-то обидеть власть. Но хотя бы как-то донести позицию среднестатистического гражданина России, который хочет жить в демократической стране с нормальным уровнем жизни и не быть изгоем в цивилизованном мире.Сознательная Россия