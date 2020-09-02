Вместе возродим родной край: программа кандидата на пост губернатора Ростовской области Евгения Бессонова

Программа, которую я намерен реализовать как губернатор от народа – вместе с нашей профессиональной командой, при активной поддержке жителей Дона, позволит вывести регион из затяжного кризиса и создать будущее, которое мы заслуживаем. Наша цель – сделать Ростовскую область по-настоящему стабильным и процветающим регионом, преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь людей.· оперативно реализовать систему мер по преодолению негативных последствий коронавирусной политики для экономики и населения;· обеспечить контроль цен на основные продукты, товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ;· создание новых рабочих мест равномерно по всей территории области;· совершенствование межбюджетных отношений между областью, городами и районами в целях снижения неравномерности уровня жизни населения, создание равных условий в благоустройстве и содержании ЖКХ в различных муниципальных образованиях;· провести инвентаризацию земельного фонда Ростовской области, пресечь злоупотребления с земельными паями крестьян, обеспечить возврат незаконно захваченных земель, оказание финансовой и материально-технической поддержки сельхозпроизводителям, развитие потребкооперации, внутренних рынков сбыта и переработки сельхозпродукции;· реализовать систему жёстких мер по борьбе с коррупцией в регионе;· отстаивать интересы Ростовской области перед федеральным центром;– как губернатор буду принципиально ставить проблемы региона перед федеральными органами власти, отстаивать экономические и бюджетные интересы Дона. Необходимо шире использовать финансирование в рамках федеральных национальных проектов, привлекать субсидии федерального бюджета;– упорядочить отношения областной администрации с федеральными собственниками в интересах региона;– проработать с Правительством РФ решение вопросов возрождения и поддержки предприятий сельхозмашиностроения в рамках импортозамещения;– незамедлительно обеспечить решение проблем шахтёрских городов и поселков с привлечением центра, через разработку федеральной и региональной целевых программ «Возрождение Восточного Донбасса».Необходимо обеспечить:– эффективную работу здравоохранения. Сделаю все, чтобы остановить так называемую «оптимизацию» больниц, поликлиник, ФАПов, сокращение медперсонала. Финансирование здравоохранения области из всех источников должно быть не менее 5% от валового регионального продукта;– увеличение объёма финансирования программ по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, детских садов, школ и организаций начального и среднего профессионального образования по развитию массового и детско-юношеского спорта;– контроль за выполнением программы строительства детских дошкольных учреждений с целью обеспечения местами всех детей не только от 3 до 7 лет, но и от 1 года до 3 лет;– контроль за выполнением программы строительства и капитального ремонта школ, обеспечением решения задачи перевода всех школ в односменный режим работы;– бесплатное горячее питание всех учащихся школ 1–4-х классов;– восстановление и расширение системы транспортных льгот в муниципальном и региональном общественном транспорте, пригородном железнодорожном транспорте для социально незащищённых слоёв населения, учащихся и студентов;– реализацию программы бюджетного финансирования расходов по лечению тяжелобольных людей, особенно детей;– будет внесён в Законодательное собрание закон «О детях войны».Особое внимание – занятости населения в сельской местности и развитию АПК, в первую очередь перерабатывающей промышленности.Будет проведена корректировка государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в направлении:– возрождения донского овощеводства, садоводства и виноградарства с одновременным созданием перерабатывающих предприятий и консервных заводов;– обеспечения реальной поддержки личных подсобных хозяйств (ЛПХ);– целенаправленной подготовки в образовательных организациях всех типов кадров для АПК и социальной сферы села, обеспечения молодых специалистов жильём.Будет обеспечено расширение использования средств областного бюджета для лизинга в целях технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса, возрождение животноводства, создание рынка зерна с непосредственным участием сельхозпроизводителя, а не перекупщиков.Разработана программа обеспечения вывода предприятий-должников из кризиса, недопущения их разорения и преднамеренного банкротства, проведена глубокая оценка состояния ведущих предприятий области. Необходимо оказание реальной помощи предприятиям по расширению производственных мощностей, проведению модернизации и внедрению современных технологий в производство. Разработка и принятие целевой областной программы поддержки промышленности. Расширение бюджетной финансовой поддержки инвестиционных проектов предприятий и организаций, направленных на создание новых рабочих мест за счёт субсидирования процентной ставки по кредитам.Реализация мер по привлечению в производственную сферу области финансовых средств отечественных инвесторов и населения, развитие банковской сферы, привлечение её к кредитованию реального сектора экономики области.Обеспечение доступности «длинных» кредитов – для модернизации предприятий.Развитие системы государственных и муниципальных заказов, обеспечивая приоритет предприятий, зарегистрированных на территории области.Шахтёрские города в Ростовской области спасёт только национализация угольной промышленности региона. В 2012 году наиболее доходные шахты области были обанкрочены частным инвестором, а затем проданы украинскому олигарху.Национализация шахт Донбасса, их реконструкция – это восстановление справедливости для многих поколении жителей ростовских моногородов.Восстановление масштабного строительства муниципального и регионального жилья для предоставления на льготных условиях квартир молодым семьям, специалистам в области здравоохранения и образования, детям-сиротам, ветеранам труда и инвалидам.Разработка и реализация программ по реконструкции и развитию ЖКХ, системы инженерных сетей – водопроводов, канализации, теплоснабжения. Завершение газификации городов, полная газификация всех сельских поселений и хуторов. Выполнение областной программы обеспечения городов и сёл Ростовской области качественной питьевой водой.– восстановление государственного и муниципального парка автотранспорта для пассажирских перевозок на местном и междугородном уровнях, обеспечение регулярного пассажирского сообщения со всеми населёнными пунктами области;– обеспечение планового восстановления качественной дорожной инфраструктуры городов и сельских поселений;– перевод грунтовых дорог в дороги с твёрдым покрытием;– предотвратить расширение системы платных автодорог в Ростовской области, добиваться отмены платного участка автодороги М-4 «Дон».Возродить традиционный пассажирский речной транспорт.Реализация комплексной программы экологического оздоровления донского региона, глубокой переработки бытовых отходов, ликвидации и рекультивации свалок, защиты природы, водных ресурсов, расширения лесных массивов и зон озеленения городов и других населённых пунктов, ликвидации очагов радиоактивной и техногенной опасности, ужесточения контроля за вредными выбросами промышленных предприятий.Введение стимулирующих мер для предприятий по внедрению экологически безопасных и эффективных технологий, позволяющих существенно снизить объёмы выбросов загрязняющих веществ.На законодательном уровне прекратить «точечную застройку» городов, ведущую к острым социальным проблемам и сокращению «зелёных» зон.Восстановить бесплатный доступ рыболовов-любителей к водоёмам.Прекратить передачу охотничьих угодий в частную собственность.Необходима программа оздоровления Цимлянского водохранилища и обеспечения нереста рыбы.Работа местных органов власти будет взята под постоянный контроль.Будет реализована система специальных мер по выявлению руководящих кадров, замешанных в коррупционных связях на областном уровне и в муниципальных образованиях.Необходимо восстановить свободные и всеобщие выборы глав городов и районов Ростовской области. Назначенные сверху главы и сити-менеджеры не несут должной ответственности перед жителями вверенных им территорий, углубляют коррупционные отношения, способствуют рейдерским захватам эффективно работающих предприятии и чёрному переделу собственности.Наша общая задача – сохранить культуру донского региона, связь поколений. Предусмотрена программа восстановления системы сельских клубов и Домов культуры, библиотечной системы, развития материально-технической базы учреждений культуры. Финансовая поддержка профессиональных и самодеятельных художественных коллективов, развитие сети детских школ искусств и кружков, расширение системы социальных льгот работникам культуры в сельской местности.При нынешней власти молодёжь не имеет жизненных перспектив. Необходимо обеспечить:– свободное получение бесплатного образования независимо от места проживания и уровня доходов семьи; защиту интересов молодых специалистов; благоприятные условия для культурного развития и творческой реализации одарённой, талантливой молодёжи;– разработку и принятие на областном уровне закона о гарантиях первого рабочего места выпускникам начальных, средних и высших профессиональных бюджетных образовательных учреждениях;– все возможности для занятия спортом: турник, спортинвентарь – в каждый населённый пункт и каждый двор; в школах вернуть внеклассные спортивные секции; проведение спортивных соревнований между вузами, сузами, школами.Я уверен, что жители Дона выразят свою политическую волю – намерение к лучшей жизни. Рассчитываю на вашу поддержку.Очень важно в день выборов прийти на избирательный участок и проголосовать.