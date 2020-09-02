Вместе возродим родной край: программа кандидата на пост губернатора Ростовской области Евгения Бессонова
Программа кандидата на пост губернатора Ростовской области Евгения Бессонова.
Уважаемые земляки!
Программа, которую я намерен реализовать как губернатор от народа – вместе с нашей профессиональной командой, при активной поддержке жителей Дона, позволит вывести регион из затяжного кризиса и создать будущее, которое мы заслуживаем. Наша цель – сделать Ростовскую область по-настоящему стабильным и процветающим регионом, преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь людей.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ:
· оперативно реализовать систему мер по преодолению негативных последствий коронавирусной политики для экономики и населения;
· обеспечить контроль цен на основные продукты, товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ;
· создание новых рабочих мест равномерно по всей территории области;
· совершенствование межбюджетных отношений между областью, городами и районами в целях снижения неравномерности уровня жизни населения, создание равных условий в благоустройстве и содержании ЖКХ в различных муниципальных образованиях;
· провести инвентаризацию земельного фонда Ростовской области, пресечь злоупотребления с земельными паями крестьян, обеспечить возврат незаконно захваченных земель, оказание финансовой и материально-технической поддержки сельхозпроизводителям, развитие потребкооперации, внутренних рынков сбыта и переработки сельхозпродукции;
· реализовать систему жёстких мер по борьбе с коррупцией в регионе;
· отстаивать интересы Ростовской области перед федеральным центром;
– как губернатор буду принципиально ставить проблемы региона перед федеральными органами власти, отстаивать экономические и бюджетные интересы Дона. Необходимо шире использовать финансирование в рамках федеральных национальных проектов, привлекать субсидии федерального бюджета;
– упорядочить отношения областной администрации с федеральными собственниками в интересах региона;
– проработать с Правительством РФ решение вопросов возрождения и поддержки предприятий сельхозмашиностроения в рамках импортозамещения;
– незамедлительно обеспечить решение проблем шахтёрских городов и поселков с привлечением центра, через разработку федеральной и региональной целевых программ «Возрождение Восточного Донбасса».
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Люди – главная ценность
Социальная защита, здравоохранение, образование – доступность и гарантии!
Необходимо обеспечить:
– эффективную работу здравоохранения. Сделаю все, чтобы остановить так называемую «оптимизацию» больниц, поликлиник, ФАПов, сокращение медперсонала. Финансирование здравоохранения области из всех источников должно быть не менее 5% от валового регионального продукта;
– увеличение объёма финансирования программ по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, детских садов, школ и организаций начального и среднего профессионального образования по развитию массового и детско-юношеского спорта;
– контроль за выполнением программы строительства детских дошкольных учреждений с целью обеспечения местами всех детей не только от 3 до 7 лет, но и от 1 года до 3 лет;
– контроль за выполнением программы строительства и капитального ремонта школ, обеспечением решения задачи перевода всех школ в односменный режим работы;
– бесплатное горячее питание всех учащихся школ 1–4-х классов;
– восстановление и расширение системы транспортных льгот в муниципальном и региональном общественном транспорте, пригородном железнодорожном транспорте для социально незащищённых слоёв населения, учащихся и студентов;
– реализацию программы бюджетного финансирования расходов по лечению тяжелобольных людей, особенно детей;
– будет внесён в Законодательное собрание закон «О детях войны».
2. Развитое село – основа благополучия!
Особое внимание – занятости населения в сельской местности и развитию АПК, в первую очередь перерабатывающей промышленности.
Будет проведена корректировка государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в направлении:
– возрождения донского овощеводства, садоводства и виноградарства с одновременным созданием перерабатывающих предприятий и консервных заводов;
– обеспечения реальной поддержки личных подсобных хозяйств (ЛПХ);
– целенаправленной подготовки в образовательных организациях всех типов кадров для АПК и социальной сферы села, обеспечения молодых специалистов жильём.
Будет обеспечено расширение использования средств областного бюджета для лизинга в целях технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса, возрождение животноводства, создание рынка зерна с непосредственным участием сельхозпроизводителя, а не перекупщиков.
3. Реализация промышленного потенциала Ростовской области
Разработана программа обеспечения вывода предприятий-должников из кризиса, недопущения их разорения и преднамеренного банкротства, проведена глубокая оценка состояния ведущих предприятий области. Необходимо оказание реальной помощи предприятиям по расширению производственных мощностей, проведению модернизации и внедрению современных технологий в производство. Разработка и принятие целевой областной программы поддержки промышленности. Расширение бюджетной финансовой поддержки инвестиционных проектов предприятий и организаций, направленных на создание новых рабочих мест за счёт субсидирования процентной ставки по кредитам.
Реализация мер по привлечению в производственную сферу области финансовых средств отечественных инвесторов и населения, развитие банковской сферы, привлечение её к кредитованию реального сектора экономики области.
Обеспечение доступности «длинных» кредитов – для модернизации предприятий.
Развитие системы государственных и муниципальных заказов, обеспечивая приоритет предприятий, зарегистрированных на территории области.
4. Возрождение шахтёрских городов Восточного Донбасса
Шахтёрские города в Ростовской области спасёт только национализация угольной промышленности региона. В 2012 году наиболее доходные шахты области были обанкрочены частным инвестором, а затем проданы украинскому олигарху.
Национализация шахт Донбасса, их реконструкция – это восстановление справедливости для многих поколении жителей ростовских моногородов.
5. ЖКХ и жилищное строительство – контроль и развитие в интересах людей!
Восстановление масштабного строительства муниципального и регионального жилья для предоставления на льготных условиях квартир молодым семьям, специалистам в области здравоохранения и образования, детям-сиротам, ветеранам труда и инвалидам.
Разработка и реализация программ по реконструкции и развитию ЖКХ, системы инженерных сетей – водопроводов, канализации, теплоснабжения. Завершение газификации городов, полная газификация всех сельских поселений и хуторов. Выполнение областной программы обеспечения городов и сёл Ростовской области качественной питьевой водой.
6.Развитие транспортной системы:
– восстановление государственного и муниципального парка автотранспорта для пассажирских перевозок на местном и междугородном уровнях, обеспечение регулярного пассажирского сообщения со всеми населёнными пунктами области;
– обеспечение планового восстановления качественной дорожной инфраструктуры городов и сельских поселений;
– перевод грунтовых дорог в дороги с твёрдым покрытием;
– предотвратить расширение системы платных автодорог в Ростовской области, добиваться отмены платного участка автодороги М-4 «Дон».
Возродить традиционный пассажирский речной транспорт.
7. Экология и благоустройство. Сохраним природу донского региона!
Реализация комплексной программы экологического оздоровления донского региона, глубокой переработки бытовых отходов, ликвидации и рекультивации свалок, защиты природы, водных ресурсов, расширения лесных массивов и зон озеленения городов и других населённых пунктов, ликвидации очагов радиоактивной и техногенной опасности, ужесточения контроля за вредными выбросами промышленных предприятий.
Введение стимулирующих мер для предприятий по внедрению экологически безопасных и эффективных технологий, позволяющих существенно снизить объёмы выбросов загрязняющих веществ.
На законодательном уровне прекратить «точечную застройку» городов, ведущую к острым социальным проблемам и сокращению «зелёных» зон.
Восстановить бесплатный доступ рыболовов-любителей к водоёмам.
Прекратить передачу охотничьих угодий в частную собственность.
Необходима программа оздоровления Цимлянского водохранилища и обеспечения нереста рыбы.
Широкомасштабная организация работ по очистке малых рек.
8. Кадровая политика – основа эффективности власти
Работа местных органов власти будет взята под постоянный контроль.
Будет реализована система специальных мер по выявлению руководящих кадров, замешанных в коррупционных связях на областном уровне и в муниципальных образованиях.
Необходимо восстановить свободные и всеобщие выборы глав городов и районов Ростовской области. Назначенные сверху главы и сити-менеджеры не несут должной ответственности перед жителями вверенных им территорий, углубляют коррупционные отношения, способствуют рейдерским захватам эффективно работающих предприятии и чёрному переделу собственности.
9. Культура. Связь поколений
Наша общая задача – сохранить культуру донского региона, связь поколений. Предусмотрена программа восстановления системы сельских клубов и Домов культуры, библиотечной системы, развития материально-технической базы учреждений культуры. Финансовая поддержка профессиональных и самодеятельных художественных коллективов, развитие сети детских школ искусств и кружков, расширение системы социальных льгот работникам культуры в сельской местности.
10. Молодёжь – наше будущее!
При нынешней власти молодёжь не имеет жизненных перспектив. Необходимо обеспечить:
– свободное получение бесплатного образования независимо от места проживания и уровня доходов семьи; защиту интересов молодых специалистов; благоприятные условия для культурного развития и творческой реализации одарённой, талантливой молодёжи;
– разработку и принятие на областном уровне закона о гарантиях первого рабочего места выпускникам начальных, средних и высших профессиональных бюджетных образовательных учреждениях;
– все возможности для занятия спортом: турник, спортинвентарь – в каждый населённый пункт и каждый двор; в школах вернуть внеклассные спортивные секции; проведение спортивных соревнований между вузами, сузами, школами.
Разработана детальная программа по всем направлениям развития Ростовской области. Есть задачи по решению насущных проблем – наказов избирателей.
Я уверен, что жители Дона выразят свою политическую волю – намерение к лучшей жизни. Рассчитываю на вашу поддержку.
Очень важно в день выборов прийти на избирательный участок и проголосовать.
Важен каждый голос! Вместе мы – сила!*
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Публикация оплачена за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Ростовской области Евгения Бессонова.