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У заместителя председателя гордумы Ростова нашли коронавирус

У заместителя председателя гордумы Ростова нашли коронавирус
В гордуме Ростова-на-Дону еще один депутат заразился коронавирусом. Опасную инфекцию выявили у новоизбранного заместителя председателя городской думы Сергея Шереметьева.

Информацию об этом Rostov.ru подтвердил пресс-секретарь гордумы Михаил Добринский. Сергей Дмитриевич не принимал участия в первом заседании городской думы седьмого созыва. Он получил первый положительный тест на COVID-19. Сейчас народный избранник находится дома на самоизоляции и ждет проведения второго и третьего контрольных анализов.

Сам депутат чувствует себя хорошо и не замечает симптомов заболевания.

Напомним, недавно стало известно о найденном коронавирусе у Сергея Сухариева. Он тяжело переносит инфекцию и получает дополнительную стимуляцию с помощью аппарата ИВЛ. При этом есть информация, что народному избраннику намного лучше. Он идет на поправку. Также с коронавирусом борется сити-менеджер Батайска Геннадий Павлятенко.

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