Жителя Ростова осудили за мошенничество и разбой



В Ростове-на-Дону местному жителю вынесли приговор за разбой и мошенничество. Роман Б. получит пять лет колонии общего режима.



Первый случай произошёл в апреле 2018 года. Мужчина хотел продать свой мобильный телефон и предложил знакомому Александру приобрести его. Приятели встретились, и покупатель отдал ему 5 000 рублей. Роман взял деньги и, не отдавая телефон, убежал вместе с ними.



Следующий инцидент случился в начале мая 2018-го. Жертвой опять стал Александр. Мужчина, находясь в его квартире, стал угрожать ему ножом. Затем Роман взял с полки телевизор и ушёл. Вскоре он сдал его в ломбард, причинив Александру ущерб в размере 17 тысяч рублей.



- Приговором суда фигуранта признали виновным по статьям «Мошенничество» и «Разбой», - отметил помощник прокурора Советского района Ростова Денис Корсун. - Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.