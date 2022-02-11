Житель Батайска получил шесть лет «строгача» за убийство незнакомого мужчины

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В Батайске 53-летний мужчина оказался на скамье подсудимых за убийство прохожего. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.В октябре прошлого года мужчина поругался с незнакомцем на улице Ленинградской. Что послужило причиной конфликта, неизвестно. Ситуация накалялась, и обвиняемый схватился за нож, ударив им молодого батайчанина в грудь. Он упал на землю и скрючился от боли. К сожалению, ранение оказалось смертельным. Нападавшего задержали вскоре после случившегося.По статье об убийстве мужчина получил шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что приговор пока в законную силу не вступил.