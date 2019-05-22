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Закажи кухню на «Фабрике мебели Ростов-на-Дону» и получи подарок или скидку

Закажи кухню на «Фабрике мебели Ростов-на-Дону» и получи подарок или скидку
Дом — то место, где каждый хочет чувствовать безопасность и уют. При этом собственное жильё должно приносить эстетическое наслаждение. Главную роль здесь играет мебель, которая не только несёт практичную функцию, но и дополняет интерьер. Достойные изделия можно найти на «Фабрике мебели Ростов-на-Дону».

Компания производит корпусную мебель: витрины, столы, стенки, прихожие, гардеробные, шкафы-купе и кухни. И это далеко не весь список того, что можно приобрести на «Фабрике мебели Ростов-на-Дону».

На производстве трудится опытная команда работников, которые способны выполнить любое пожелание клиента. Они помогут каждому заказчику реализовать даже самые смелые идеи и получить то, чего он хочет. При этом каждое изделие готовится индивидуально и не отправляется в тираж. Хоть любой предмет является эксклюзивным, цены приятно удивят покупателя.

Чтобы заказать индивидуальное изделие, вам нужно направить заказ и в нём указать:

- необходимую фурнитуру;
- тип материала, из которого будет выполнена модель;
- фасад;
- оттенки цветов;
- зеркала.

С учётом пожеланий заказчика дизайнер создаст бесплатную 3D-модель будущей мебели.
Закажи кухню на «Фабрике мебели Ростов-на-Дону» и получи подарок или скидку
Заказывая напрямую на «Фабрике мебели Ростов-на-Дону», вы сможете сэкономить, избежав «накрутки» цен в магазинах. При этом, заказав кухню, вы гарантированно получите подарок.

Компания принимает заказы на мебель любой сложности. Замерщик выезжает на дом бесплатно.

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