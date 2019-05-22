Закажи кухню на «Фабрике мебели Ростов-на-Дону» и получи подарок или скидку



Дом — то место, где каждый хочет чувствовать безопасность и уют. При этом собственное жильё должно приносить эстетическое наслаждение. Главную роль здесь играет мебель, которая не только несёт практичную функцию, но и дополняет интерьер. Достойные изделия можно найти на «Фабрике мебели Ростов-на-Дону».



Компания производит корпусную мебель: витрины, столы, стенки, прихожие, гардеробные, шкафы-купе и кухни. И это далеко не весь список того, что можно приобрести на «Фабрике мебели Ростов-на-Дону».



На производстве трудится опытная команда работников, которые способны выполнить любое пожелание клиента. Они помогут каждому заказчику реализовать даже самые смелые идеи и получить то, чего он хочет. При этом каждое изделие готовится индивидуально и не отправляется в тираж. Хоть любой предмет является эксклюзивным, цены приятно удивят покупателя.



Чтобы заказать индивидуальное изделие, вам нужно направить заказ и в нём указать:



- необходимую фурнитуру;

- тип материала, из которого будет выполнена модель;

- фасад;

- оттенки цветов;

- зеркала.



С учётом пожеланий заказчика дизайнер создаст бесплатную 3D-модель будущей мебели.



Заказывая напрямую на «Фабрике мебели Ростов-на-Дону», вы сможете сэкономить, избежав «накрутки» цен в магазинах. При этом, заказав кухню, вы гарантированно получите подарок.



Компания принимает заказы на мебель любой сложности. Замерщик выезжает на дом бесплатно.