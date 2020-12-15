За кражу продуктов в супермаркете ростовчанина приговорили к 9 месяцам лишения свободы

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи. Суд доказал, что Дмитрий П. трижды вынес из супермаркета продукты не на одну тысячу рублей.Первый инцидент произошел 11 декабря 2019 года. Совершая покупки, Дмитрий положил некоторые продукты в рюкзак, но не заплатил за них. Из магазина он вынес товары почти на 3 тысячи рублей. Спустя два дня он обокрал тот же супермаркет больше чем на 3,5 тысячи рублей. А за девять дней до Нового года он вынес в рюкзаке продукты еще почти на 4 тысячи. Таким образом, общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.- По совокупности эпизодов обвиняемый признан виновным в совершении кражи, - сообщили в прокуратуре Советского района. - Ему назначено 9 месяцев лишения свободы.