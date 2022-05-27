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В Шахтах 18-летний пассажир ограбил водителя такси и сбежал

В Шахтах 18-летний пассажир ограбил водителя такси и сбежал
В Шахтах 18-летний парень ограбил таксиста и сбежал. О происшествии рассказали в городском отделении по связям со СМИ УМВД России 30 мая.

Парень ехал в такси. Когда водитель добрался до нужного места назначения, то остановился и стал рассчитывать поездку. В этот момент пассажир схватил телефон шофера, деньги, выскочил из машины и бросился бежать.

Мужчина написал заявление в полицию. Пока правоохранители разыскивали грабителя, тот уже продал телефон. Общая сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей. Вскоре парня задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: Rostov.ru.
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