В Шахтах 18-летний пассажир ограбил водителя такси и сбежал

Фото: Rostov.ru.

В Шахтах 18-летний парень ограбил таксиста и сбежал. О происшествии рассказали в городском отделении по связям со СМИ УМВД России 30 мая.Парень ехал в такси. Когда водитель добрался до нужного места назначения, то остановился и стал рассчитывать поездку. В этот момент пассажир схватил телефон шофера, деньги, выскочил из машины и бросился бежать.Мужчина написал заявление в полицию. Пока правоохранители разыскивали грабителя, тот уже продал телефон. Общая сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей. Вскоре парня задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.