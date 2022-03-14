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В Ростовской области школьного главбуха осудили за мошенничество

В Ростовской области школьного главбуха осудили за мошенничество

В Ростовской области приговор вынесли главбуху школы № 1 в Константиновске. Женщина и двое ее подчиненных начисляли себе зарплату, которая явно не соответствовала их должностям.

С июля 2019 года школьный главбух вместе с помощником и кассиром вносили в платежки ложные цифры. Они завышали собственный оклад. В общей сложности им удалось заполучить более 226 тысяч рублей. Мошенники могли и дальше накручивать себе зарплату, но в сентябре 2020 года их обман раскрылся.

На них завели уголовное дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемые признали вину и возместили ущерб.

Бывший школьный главбух и ее «команда» отделались условным сроком на год и шесть месяцев, а также штрафом в размере 5 000 рублей в доход государства.
Фото: Яндекс.Новости
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