В Ростовской области прошёл молодежный форум «Право - наша сила»





В Ростовской области завершился региональный молодежный форум правового просвещения «Право - наша сила». Мероприятие проходило 10 и 11 октября на двух площадках – в Ростове и Таганроге.



Форум организовали следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области, филиал Российского общества «Знание», Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), юридический факультет Южного федерального университета.



В работе форума участвовали студенты вузов, сотрудники донского управления СКР и учащиеся общеобразовательных учреждений Ростова.

- Участники форума прослушали лекции ведущих преподавателей ЮФУ и Таганрогского педагогического института по истории становления правового государства в России, об ответственности несовершеннолетних и правах ребенка в правовом государстве, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева.







Участников форума приветствовали заместитель руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Вадим Плиев, директор Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), депутат гордумы Таганрога Андрей Голобородько.



Следователи и криминалисты показали учащимся криминалистическую технику, состоящую на вооружении следственных органов.



Во время второго дня работы форума в зале учёного совета ЮФУ старший инспектор отдела кадров Ярослав Вербивский рассказал об условиях поступления в Московскую и Санкт-Петербургскую академии Следственного комитета Российской Федерации.



На память о мероприятии его участники получили сувениры с символикой форума «Право – наша сила».



