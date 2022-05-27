В Ростовской области осудили мужчину, вымогавшего деньги у несовершеннолетнего

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В Ростовской области осудили мужчину, который угрожал несовершеннолетнему и требовал у него деньги. Об этом 31 мая сообщила помощник белокалитвинского городского прокурора Ирина Чернега.В октябре прошлого года мужчина находился на одной из улиц в городе Белая Калитва. Его внимание привлек несовершеннолетний прохожий. Мужчина подстерег его и потребовал отдать все ценное. Испугавшись, ребенок отдал все, что у него было. Получив свое, осужденный сбежал.Вскоре мужчину задержали и завели на него уголовное дело по статье о вымогательстве.- С учетом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно, - уточнила помощник городского прокурора.