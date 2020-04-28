В Ростовской области налётчики связали и ограбили 93-летнего пенсионера

В Тарасовском районе двое налётчиков ограбили пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 30 апреля.



В полицию обратилась сотрудница социальной службы. Она рассказала, что пришла навестить своего 93-летнего подопечного и увидела, что входная дверь в дом взломана, а окно разбито.



Прибывшие на место полицейские выяснили, что в дом пожилого местного жителя ворвались грабители. Они взломали одну из входных дверей. Открыть вторую дверь им не удалось, тогда один из грабителей разбил окно, забрался в дом и открыл вторую входную дверь подельнику.



Оказавшись в доме, налётчики разбудили пенсионера. Повалив на пол, они связали его, и стали требовать деньги. Пожилой мужчина отдал им 15 тысяч рублей, после чего они развязали потерпевшего и скрылись.

- Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемых, - рассказали в полиции. - Ими оказались двое мужчин 21 и 40-лет. Похищенные у пенсионера деньги они потратили на собственные нужды.



В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».