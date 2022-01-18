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В Ростовской области мужчина пытался перебросить в колонию «начиненные» наркотиками апельсины

В Ростовской области мужчина пытался перебросить в колонию «начиненные» наркотиками апельсины
В Ростовской области мужчина пытался перебросить на территорию колонии апельсины с наркотиками. Происшествие случилось в Новочеркасске вечером 19 января.

Сотрудники ИК № 14 заметили подозрительного мужчину возле забора колонии. Им оказался житель Шахт. Во время досмотра у него в карманах нашли апельсин, в котором были свертки с веществом бежевого цвета. Кроме того, у него с собой были какие-то таблетки и шприц. Служебная собака указала, что белое вещество в пакетах и таблетки - это наркотики.

- В действиях задержанного усматриваются признаки преступления по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков, - прокомментировали в ГУФСИН по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области.
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