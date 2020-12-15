В Ростовской области мужчина получил 100 часов работ за угрозу расправой

Советский районный суд вынес приговор жителю Ростовской области, угрожавшему убийством женщине. Подсудимый отделался 100 часами обязательных работ.Происшествие случилось 16 мая 2020 года на проспекте Стачки, 224. Поздно вечером мужчина выпивал у себя дома. Под надуманным предлогом он начал ссориться с родственницей, проживавшей с ним. В какой-то момент дончанин схватил кухонный нож и замахнулся на женщину, угрожая зарезать. Осуществить задуманное ему, к счастью, не удалось.- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, - сообщили в прокуратуре Советского района в Ростове-на-Дону.