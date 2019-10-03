В Ростове в следующие выходные пройдет осенняя спартакиада



В следующее воскресенье в жилом районе Суворовский в Ростове-на-Дону пройдет осенняя спартакиада, сообщил пресс-центр «ВКБ-новостройки».



Соревнования, ставшие уже традицией для жителей жилого района Суворовский, начнутся в 10.00 мск 13 октября. Местом проведения, как и в прошлый раз, станет площадка на улице Висаитова, 1/12, за зданием поликлиники.



Участники соревнований испытают свои силы в перетягивании каната, прыжках в длину, мини-футболе и других видах. Кроме того, можно будет сдать нормы ГТО, для чего необходимо предъявить медицинский допуск и пройти предварительную регистрацию здесь.



Участников спартакиады тоже просят предварительно записаться здесь, чтобы организаторы могли подготовить достаточное количество пирожков и чая. Праздничное настроение и угощение гарантированно всем участникам мероприятия.