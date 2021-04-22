В Ростове у двух мужчин обнаружили огнестрел и наркотики

В Ростове правоохранители задержали двух мужчин с огнестрельным оружием и запрещенными веществами.Местные жители 51 года и 48 лет делали в городе «закладки» с наркотиками. В это время к ним подошли сотрудники полиции. Увидев, что мужчины занимаются сбытом наркотиков, правоохранители задержали их. В ходе досмотра полиция обнаружила у задержанных автомат Калашникова и револьвер Наган. Оружие и более полкило психотропных веществ сотрудники МВД изъяли.Как выяснилось, оба ростовчанина уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В частности, за разбойные нападения, убийство и бандитизм. Сейчас мужчины находятся в СИЗО.- В отношении граждан возбуждены уголовные дела за незаконные хранение и сбыт наркотических средств, а также незаконное хранение оружия, - сообщили в УТ МВД России по СКФО.Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.