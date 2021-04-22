Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростове у двух мужчин обнаружили огнестрел и наркотики

В Ростове у двух мужчин обнаружили огнестрел и наркотики
В Ростове правоохранители задержали двух мужчин с огнестрельным оружием и запрещенными веществами.

Местные жители 51 года и 48 лет делали в городе «закладки» с наркотиками. В это время к ним подошли сотрудники полиции. Увидев, что мужчины занимаются сбытом наркотиков, правоохранители задержали их. В ходе досмотра полиция обнаружила у задержанных автомат Калашникова и револьвер Наган. Оружие и более полкило психотропных веществ сотрудники МВД изъяли.

Как выяснилось, оба ростовчанина уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В частности, за разбойные нападения, убийство и бандитизм. Сейчас мужчины находятся в СИЗО.

- В отношении граждан возбуждены уголовные дела за незаконные хранение и сбыт наркотических средств, а также незаконное хранение оружия, - сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.