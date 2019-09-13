Авторизация

Регистрация


  • USD 63.83
  • EUR 70.67
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростове прошёл чемпионат дворового футбола

В Ростове прошёл чемпионат дворового футбола
В рамках празднования Дня города донской столицы и 80-летия Ростовской области провели чемпионат дворового футбола.

14 сентября стартовал очередной турнир. На площадку гимназии № 35 вышла сборная РООО «Ростов без наркотиков» - «ветераны» дворовых сражений.

В неофициальном первенстве встретились игроки разных возрастов и уровня подготовки.

«Кубок дворовых команд» - это неофициальное любительское состязание, направленное на пропаганду здорового образа жизни и развитие подросткового досуга. Для многих ребят турнир - это не только возможность посоревноваться, но и возможность пообщаться с волонтерами, жизненный путь которых более чем поучителен.



Активисты организации «Ростов без наркотиков» занимаются выявлением молодых ребят, попавших под влияние алкоголя, наркотиков, находящихся в сложной жизненной ситуации, и привлекают к занятиям спортом, пропагандируют православные моральные ценности, идеи патриотизма, социальной активности.

«Кубок дворовых команд» - уникальный проект общественной организации «Ростов без наркотиков» совместно с «Ассоциацией мини-футбола», Администрацией г. Ростова-на-Дону при поддержке «Управления по физической культуре и спорту г. Ростова-на-Дону», отдела по делам молодежи города Ростова-на-Дону, Федерации футбола Ростовской области, а также простых граждан.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.