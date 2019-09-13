В Ростове прошёл чемпионат дворового футбола



В рамках празднования Дня города донской столицы и 80-летия Ростовской области провели чемпионат дворового футбола.



14 сентября стартовал очередной турнир. На площадку гимназии № 35 вышла сборная РООО «Ростов без наркотиков» - «ветераны» дворовых сражений.



В неофициальном первенстве встретились игроки разных возрастов и уровня подготовки.



«Кубок дворовых команд» - это неофициальное любительское состязание, направленное на пропаганду здорового образа жизни и развитие подросткового досуга. Для многих ребят турнир - это не только возможность посоревноваться, но и возможность пообщаться с волонтерами, жизненный путь которых более чем поучителен.







Активисты организации «Ростов без наркотиков» занимаются выявлением молодых ребят, попавших под влияние алкоголя, наркотиков, находящихся в сложной жизненной ситуации, и привлекают к занятиям спортом, пропагандируют православные моральные ценности, идеи патриотизма, социальной активности.



«Кубок дворовых команд» - уникальный проект общественной организации «Ростов без наркотиков» совместно с «Ассоциацией мини-футбола», Администрацией г. Ростова-на-Дону при поддержке «Управления по физической культуре и спорту г. Ростова-на-Дону», отдела по делам молодежи города Ростова-на-Дону, Федерации футбола Ростовской области, а также простых граждан.



