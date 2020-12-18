В Ростове осудили мужчину, причинившего вред полицейскому

Советский суд Ростова вынес приговор 34-летнему мужчине, в ходе погони за которым пострадал правоохранитель. Происшествие случилось в ночь на 10 сентября на улице Доватора.В ту ночь двое полицейских патрулировали улицы на УАЗ «Патриот». Около 1:00 им поступило по рации сообщение об угоне скутера. В это время недалеко от них проезжал мужчина на двухколесном транспорте. По виду скутер подходил под описание.Представители закона без раздумий ринулись в погоню. Они включили синий маячок и прибавили скорость. Догнав, патрульные с помощью громкоговорителя потребовали, чтобы скутерист остановился. Однако мужчина прекращать движение не собирался. Перед поездкой водитель выпил и понимал, что если его поймают, водительских прав ему не видать. Полчаса бедолага петлял по улицам в надежде оторваться от погони.Преследователи не отступали. Как только им удалось приблизиться к двухколесному транспорту, один из полицейских высунулся из машины. Он обеими руками крепко схватился за ручку, расположенную сзади на скутере. Таким маневром правоохранитель пытался остановить нарушителя.Ростовчанин понимал, что дело уже совсем плохо, но в страхе остаться без прав все-таки решил рискнуть еще раз. Внезапно он набрал скорость, и преследователь вывалился на дорогу. К счастью, падение обошлось без серьезных травм. Представитель закона отделался многочисленными ссадинами. А водитель скутера лишился не прав, а свободы. При этом любопытно, что транспорт, на котором ехал мужчина, не был в угоне.- За совершение преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», суд приговорил обвиняемого к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в прокуратуре Советского района.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.