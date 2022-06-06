Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

Версия для печати

В Ростове магазинный вор угрожал нанести себе вред, если его не отпустят

В Ростове магазинный вор угрожал нанести себе вред, если его не отпустят
В одном из магазинов Ростова-на-Дону злоумышленник грозился нанести себе вред украденным ножом, если его не отпустят. Инцидент произошел 7 июня в строительном гипермаркете Castorama по улице Малиновского.

Мужчина взял нож с витрины и попытался незаметно скрыться с места преступления, но охранники магазина уличили вора. Испугавшись ареста, он начал кричать, что нанесет себе увечья украденным орудием. Затем его крик превратился в истерику. Служба безопасности магазина вовремя вызвала полицию. Злоумышленника обездвижили и изъяли у него холодное оружие.

- В настоящее время мужчина был передан в медицинское учреждение для оказания ему помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: 2ГИС.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.