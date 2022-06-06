В Ростове магазинный вор угрожал нанести себе вред, если его не отпустят

Фото: 2ГИС.

В одном из магазинов Ростова-на-Дону злоумышленник грозился нанести себе вред украденным ножом, если его не отпустят. Инцидент произошел 7 июня в строительном гипермаркете Castorama по улице Малиновского.Мужчина взял нож с витрины и попытался незаметно скрыться с места преступления, но охранники магазина уличили вора. Испугавшись ареста, он начал кричать, что нанесет себе увечья украденным орудием. Затем его крик превратился в истерику. Служба безопасности магазина вовремя вызвала полицию. Злоумышленника обездвижили и изъяли у него холодное оружие.- В настоящее время мужчина был передан в медицинское учреждение для оказания ему помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.