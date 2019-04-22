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В Ростове 15 мая перекроют сразу несколько улиц

В Ростове 15 мая перекроют сразу несколько улиц
В Ростове-на-Дону 15 мая закроют движение сразу на нескольких улицах. Так, с 10:00 до 14:00 прекратят сквозное движение по Магистральной улице от Южного подъезда к Ростову до Левобережной улицы.

На Станиславского на участке между Будённовским и Семашко закроют проезд из-за ремонтных работ.

В этот же день на «Ростов Арене» состоится полуфинал Кубка России по футболу. На съезде с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу запретят проезд с 16:30 до 23:00.

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