В Ростове 15 мая перекроют сразу несколько улиц



В Ростове-на-Дону 15 мая закроют движение сразу на нескольких улицах. Так, с 10:00 до 14:00 прекратят сквозное движение по Магистральной улице от Южного подъезда к Ростову до Левобережной улицы.



На Станиславского на участке между Будённовским и Семашко закроют проезд из-за ремонтных работ.



В этот же день на «Ростов Арене» состоится полуфинал Кубка России по футболу. На съезде с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу запретят проезд с 16:30 до 23:00.