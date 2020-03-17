В Кагальницком районе проверили учреждения на предмет профилактики коронавируса



Социальные учреждения Кагальницкого района Ростовской области проверили на готовность к борьбе с коронавирусом. Рейд в наиболее посещаемые людьми здания провели прокурор района Александр Коростылев, а также министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц совместно с главой Кагальницкого района Игорем Грибовым.



Проверяющие посетили ЦРБ, МФЦ и школу №1. Там на входе стоят дезинфицирующие средства и бесконтактные термометры, у каждого сотрудника учреждения есть маски. Персонал и руководство знает о коронавирусе и способах защиты от него.



- В ходе осмотров руководителям названных учреждений даны определенные рекомендации, направленные на профилактику коронавируса, - добавил Александр Коростылев.



В частности, проверяющие напомнили о необходимости чаще мыть руки, не касаться слизистых грязными руками, чаще проводить уборку помещений дезинфицирующими средствами, а также внимательно следить за здоровьем - при малейших симптомах заболевания (температура, кашель) обращаться к врачу.