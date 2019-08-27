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В ближайшие три дня в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность

В ближайшие три дня в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростовской области. Пятый класс опасности объявлен 31 августа, 1 и 2 сентября. Об этом предупреждает донское ГУ МЧС.

Костёр или непотушенная сигарета могут привести к катастрофе. В связи с этим жителей Ростовской области просят вести себя ответственно с огнём.

Напомним, на днях на окраине Батайска произошёл крупный ландшафтный пожар, охвативший площадь 50 тысяч квадратных метров.

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