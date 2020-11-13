В Аксайском районе более 50 спасателей тушат крупный пожар в сауне
В Ростовской области произошел пожар в сауне. Происшествие случилось около 11 часов утра 16 ноября в хуторе Камышеваха.
Возгорание сауны произошло на улице Озерной. Огонь стал быстро распространяться по деревянной постройке. Когда на место приехали спасатели, уже полыхало 200 квадратных метров постройки.
Сейчас с огнем борются 51 человек и 16 единиц техники.
- Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Также неизвестно, что стало причиной крупного пожара в сауне.