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В Аксайском районе более 50 спасателей тушат крупный пожар в сауне

В Аксайском районе более 50 спасателей тушат крупный пожар в сауне
В Ростовской области произошел пожар в сауне. Происшествие случилось около 11 часов утра 16 ноября в хуторе Камышеваха.

Возгорание сауны произошло на улице Озерной. Огонь стал быстро распространяться по деревянной постройке. Когда на место приехали спасатели, уже полыхало 200 квадратных метров постройки.

Сейчас с огнем борются 51 человек и 16 единиц техники.

- Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Также неизвестно, что стало причиной крупного пожара в сауне.

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