В Аксайском районе более 50 спасателей тушат крупный пожар в сауне

В Ростовской области произошел пожар в сауне. Происшествие случилось около 11 часов утра 16 ноября в хуторе Камышеваха.Возгорание сауны произошло на улице Озерной. Огонь стал быстро распространяться по деревянной постройке. Когда на место приехали спасатели, уже полыхало 200 квадратных метров постройки.Сейчас с огнем борются 51 человек и 16 единиц техники.- Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Также неизвестно, что стало причиной крупного пожара в сауне.