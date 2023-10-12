Уважаемый Сергей Леонидович!

Фото: ООО «ГОЛД-ТРАНС».

Примите наши самые теплые поздравления с днем рождения!Вы прекрасный человек, опытный руководитель и настоящий профессионал своего дела! Желаем Вам сохранить все то, что Вы накопили — это мудрость, энергия, терпение, честность, доброта, справедливость, понимание, неравнодушное отношение к своим подчиненным. Пусть работа всегда приносит удовлетворение и дарит стимул двигаться вперед, здоровья, удачи и реализации всех намеченных планов.С уважением, коллектив ООО «ГОЛД-ТРАНС».