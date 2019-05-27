Спортсменов приглашают на фестиваль пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус Fest»



В Южной столице впервые состоится фестиваль пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус Fest». Мероприятие пройдёт с 14 по 16 июня в парке Левобережном. Принять участие в соревнованиях могут все желающие старше 16 лет.



Ростов станет площадкой, на которой встретятся порядка 250 команд и 500 участников со всей России. На официальном сайте фестиваля уже открыта регистрация, которая продлится до 2 июня включительно. Победители состязаний будут награждены — общий призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. При этом будут отмечены не только команды-победители, но и призёры среди женской и мужской лиг.



Стать зрителем может любой житель и гость донской столицы. У них будет возможность не только понаблюдать за игрой, но и принять участие в конкурсах и посетить зоны активности. Компания «Комус» предоставит ценные призы самым активным болельщикам.



Солнце, пляж, насыщенная программа, буря положительных эмоций — все это подарит вам «Ростов-на-Дону Комус Fest». Организаторы ждут гостей и участников в парке Левобережном с 14 по 16 июня. Все правила фестиваля размещены на официальном сайте.



Награждать лучших спортсменов будут победительницы регионального кастинга Международного конкурса красоты «Мисс Офис», который пройдёт 15 июня в ТРК «МЕГАМАГ». В кастинге могут поучаствовать офисные сотрудницы местных компаний. Победительницы будут представлять донскую столицу в Москве и поборются за приз в 2 млн рублей.



«Ростов-на-Дону Комус Fest» проходит при поддержке Управления по физической культуре и спорту.



Отметим, что мероприятия компании «Комус» проходят уже три года. За это время их посетили более 3 000 участников, начиная от известных профессионалов и заканчивая новичками разных возрастов.

