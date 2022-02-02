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Следователи выясняют обстоятельства столкновения грузовика и поезда в Азовском районе

Следователи выясняют обстоятельства столкновения грузовика и поезда в Азовском районе
Следователи начали проверку после ДТП с участием поезда и грузовика в Азовском районе. Происшествие случилось 4 февраля на 1 383-м километре железнодорожного переезда у хутора Еремеевка.

Как ранее сообщал Rostov.ru, 40-летний на фуре марки «Даф» ехал из Азербайджана к Азовскому таможенному терминалу. Под Азовом решил проскочить на запрещающий сигнал ж/д переезда. Мужчина думал, что приближающийся поезд едет медленнее, чем его большегруз. Реальность оказалась печальнее. В итоге шофер не смог проскочить, и пассажирский сообщением Москва - Симферополь буквально снес часть большегруза.

На место выехали все экстренные службы. К счастью, пострадавших среди пассажиров поезда, личного состава нет. Не пострадал и водитель фуры. Следователи опросили всех участников аварии.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также оценивается нанесенный ущерб, - прокомментировали в СУТ СК РФ.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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