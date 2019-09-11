Ростов отпраздновал свой 270-й день рождения с размахом





Ростов-на-Дону преодолел историческую отметку в двести семьдесят лет с новостройками и перспективами на будущее. Об этом в рамках торжественной встречи с жителями донской столицы рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Так, региональный глава уверен, что старшее поколение заложило фундамент, который позволил городу уверенно развиваться, а наша задача - сделать Ростов предельно безопасным и уютным для горожан и гостей.



К 270-летию Ростов-на-Дону перестал быть только торговым городом, несмотря на то, что эта отрасль обеспечила ему положительную динамику роста. Город расположился на третьем месте в стране по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, а инвестиционный объем в рамках экономики города за первые шесть месяцев этого года превысил 34 миллиарда рублей.







Основу крупной промышленности столицы Дона составляют легендарные предприятия: Ростсельмаш, Роствертол, Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи, которые также в этом году отмечают юбилейные даты.



Что касается строительной отрасли, инвестиции в ней превысили 168 миллиардов рублей. Объемы ввода жилья позволили Ростову-на-Дону занять второе место в числе городов-миллионников нефедерального значения. Появились целые районы жилой застройки и новые места отдыха — Левобережный парк, исторический парк «Россия – моя история», «Ростов Арена», а также обновленный гребной канал. Все они стали символом и украшением города.



Согласно имеющимся данным, показатели введенного в эксплуатацию жилья составили 700 тысяч квадратных метров, а к концу текущего года планируется ввести 1 259 тысяч квадратных метров жилых площадей.







Губернатор Ростовской области Василий Голубев убежден, что Ростов-на-Дону обязан будет развиваться и дальше, не останавливаясь на том, что уже достигнуто. При этом драйвером для развития станут национальные проекты, результаты реализации которых уже можно отследить. Так, 1 сентября официально начала работу школа, рассчитанная на 1 340 мест, в Суворовском микрорайоне, еще одна школа заработает в Красном Аксае до конца этого года. Планируется построить шесть детских садов, два из которых - на 220 и 190 мест - появятся уже в текущем году. Предстоит также благоустроить два парка и зеленую зону у реки Темерник.



Кроме того, в скором времени будут проведены ремонтно-восстановительные работы поликлиники при областной детской больнице. Также будет построен первый в России инновационный хирургический центр. В Донском государственном техническом университете уже создан высокотехнологичный научно-образовательный центр.



Василий Голубев считает, что базовым принципом для обновленного Ростова является применение инновационных решений. Город уже занимает одну из лидерских позиций по цифровизации в России, технологии используются в медицине, сфере ЖКХ и в управлении транспортом.



В заключение Голубев выразил уверенность, что общая для всех задача заключается в том, чтобы дать Ростову новый импульс для жизни.



