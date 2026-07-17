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Россиянам доступна оплата по QR-коду в Аргентине

Россиянам доступна оплата по QR-коду в Аргентине
По статистике отечественных банков все больше россиян используют за рубежом оплату по QR-коду. Чаще всего таким способом оплачивают продукты в супермаркетах, электронику, одежду. По данным ВТБ, клиенты банка с начала года совершили более 500 тыс. оплат за рубежом по QR-коду объемом свыше 1,6 млрд рублей. Это в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Теперь клиенты банка смогут оплачивать товары и услуги в том числе в Аргентине напрямую с российского банковского счета.

«Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где мы запускаем оплату по QR-коду. Это направление — одно из трёх самых востребованных у российских туристов на континенте, интерес к стране только укрепляется результатами футбольной сборной на последних чемпионатах мира. Технология ВТБ покрывает практически все форматы QR-кодов, которые встречаются в Аргентине. До конца года мы планируем расширить географию сервиса до 10 направлений, включая другие государства региона», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса.
Фото: Rostov.ru
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