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Новый урожай: в Ростове на выходных пройдут сельхозярмарки

Новый урожай: в Ростове на выходных пройдут сельхозярмарки
В Ростове в ближайшие выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки. В субботу, 7 сентября, торговля развернётся в Северном микрорайоне на улице Обсерваторной, 13.

Через неделю, 14 сентября, приобрести сельскохозяйственную продукцию можно будет на улице 14-я Линия, рядом с домом № 84.

На ярмарках будет представлен большой выбор овощей, фруктов, бахчевых, живой рыбы, мясных и рыбных полуфабрикатов, кондитерских и хлебобулочных изделий, мёда, орехов и других товаров. Организаторы обещают, что цены будут ниже рыночных на 10-15%.

Свою продукцию на ярмарках представят крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой промышленности из разных районов и городов Ростовской области.

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