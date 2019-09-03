Новый урожай: в Ростове на выходных пройдут сельхозярмарки



В Ростове в ближайшие выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки. В субботу, 7 сентября, торговля развернётся в Северном микрорайоне на улице Обсерваторной, 13.



Через неделю, 14 сентября, приобрести сельскохозяйственную продукцию можно будет на улице 14-я Линия, рядом с домом № 84.



На ярмарках будет представлен большой выбор овощей, фруктов, бахчевых, живой рыбы, мясных и рыбных полуфабрикатов, кондитерских и хлебобулочных изделий, мёда, орехов и других товаров. Организаторы обещают, что цены будут ниже рыночных на 10-15%.



Свою продукцию на ярмарках представят крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой промышленности из разных районов и городов Ростовской области.