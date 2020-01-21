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На одной улице Ростова на пять месяцев ограничат движение транспорта

На одной улице Ростова на пять месяцев ограничат движение транспорта
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на одной из улиц. Схема проезда изменится в переулке Учительском с 5 февраля по 30 июня.

В течение пяти месяцев будут проходить строительно-монтажные работы в доме, находящимся на пересечении улицы Целиноградской и переулка Учительского. В связи с этим в районе дома № 17 по Учительскому ограничат остановку транспорта. Также автомобилисты не смогут проехать на указанном участке в то время, когда к объекту будет подъезжать техника.

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