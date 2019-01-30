На Дону у дворового пса обнаружили бешенство



В Чертковском районе обнаружили собаку, больную бешенством. В связи с этим в администрации прошло заседание комиссии по борьбе с особо опасными болезнями животных.



В селе Тихая Журавка мужчина привёл в ветклинику больную собаку. У неё была шаткая походка, сильное слюнотечение, животное отказывалось пить и есть.



Взяв анализы, специалисты выявили у пса бешенство. Предположительно, он заболел из-за того, что не был привит.



- В ближайшее время в селе введут карантин, так как это уже второй случай с начала года, - прокомментировали в пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области.



Узнав о диагнозе своего питомца, хозяин решил сам избавить его от мучений.