На Дону объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области 25 июня.С 26 по 28 июня в донском регионе вероятность пожара возросла до максимально допустимого значения. Особенно жарко будет в Верхнедонском, Шолоховском и Целинском, а также Сальском, Песчанокопском и Пролетарском районах. Этим местам присуждён 5 класс пожарной опасности.На территории остальной области, не считая Неклиновский и Азовский район, ситуация чуть лучше. Там вероятность пожара высокая.Дончанам следует не разжигать костры в лесу, не жечь траву и камыш и вообще по возможности быть предельно аккуратными с пламенем в любом виде.