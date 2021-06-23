Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

На Дону объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

На Дону объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

В Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области 25 июня.

С 26 по 28 июня в донском регионе вероятность пожара возросла до максимально допустимого значения. Особенно жарко будет в Верхнедонском, Шолоховском и Целинском, а также Сальском, Песчанокопском и Пролетарском районах. Этим местам присуждён 5 класс пожарной опасности.

На территории остальной области, не считая Неклиновский и Азовский район, ситуация чуть лучше. Там вероятность пожара высокая.

Дончанам следует не разжигать костры в лесу, не жечь траву и камыш и вообще по возможности быть предельно аккуратными с пламенем в любом виде.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.