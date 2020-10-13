Мужчина пытался перевезти 26 тысяч пачек сигарет через Ростовскую область

В Ростовской области пограничники пресекли попытку провезти крупную партию сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области 15 октября.Мужчина пытался провезти табачную продукцию в обход таможни на северной окраине Донецка. Его заметили пограничники и потребовали остановиться. Правонарушитель не стал этого делать и попытался скрыться от них. Сотрудники пограничной службы погнались за ним и вскоре задержали.Злоумышленник собирался провезти двадцать шесть тысяч пачек сигарет на сумму около 3 миллионов рублей. Как выяснилось, товар ему передали подельники из соседнего государства. В отношении него возбуждено дело об административном нарушении по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки».- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на документирование признаков преступления по статье «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий», - добавили в ведомстве.Мужчине могут грозить крупный штраф и даже лишение свободы.