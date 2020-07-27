Лечение сухой гангрены и других сердечно-сосудистых патологий в ИСЦ
Многие медицинские учреждения на время эпидемии коронавируса перестали планово принимать пациентов. COVID-19 – серьезная инфекция, однако другие патологии никуда не делись. В некоторых случаях может потребоваться незамедлительное врачебное вмешательство для того, чтобы сохранить пациенту жизнь.
Сеть клиник Инновационного сосудистого центра продолжает работать в обычном режиме. Специалистами центра ежегодно проводится более полутора тысяч успешных операций, значительно улучшающих качество жизни пациентов. Одним из ведущих направлений лечения является лечение сухой гангрены ноги без ампутации. Подробнее ознакомиться с темой можно в разделе сайтаhttps://angioclinic.ru/zabolevaniya/suhaya-gangrena-nogi/, где описаны клинические случаи гангрены и современные методики их лечения.
Особенности
В Инновационном сосудистом центре работают одни из лучших узкопрофильных специалистов в России и области:
• флебологии;
• кардиологии;
• анестезиологии;
• травматологии;
• эндоваскулярной и сосудистой хирургии;
• лимфологии.
Врачи обладают огромным опытом и владеют современными методиками лечения различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Лечение
Клиника сотрудничает с государственной системой здравоохранения и осуществляет лечение не только в частном порядке, но и по полису ОМС. Проводятся как плановые, так и экстренные госпитализации.
Основными направлениями лечения являются:
• заболевания сердца;
• патологии суставов;
• болезни вен и артерий;
• лечение трофических язв и гангрены.
Врачи применяют инновационные методики микрохирургического вмешательства. Инновационный сосудистый центр осуществляет полный цикл лечения – от первичной консультации до постоперационной реабилитации.