Крупная рыболовецкая компания сохранит квоту украинского бизнесмена



Российская рыболовецкая компания Глеба Франка сохранила квоты на ловлю сельди и минтая. Ранее они принадлежали бизнесмену из Украины Дмитрию Дремлюге.



До недавнего времени АО «ДМП-РМ» входило в холдинг «Дальморепродукт», находящийся во Владивостоке. Теперь оно является частью Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка.



Весной 2017 года Федеральная антимонопольная служба выдала заключение о том, что ДМП-РМ будет находиться под контролем иностранного инвестора до получения прав на вылов рыбы. Согласно российскому законодательству иностранцы не могут контролировать более половины рыбодобытчика без разрешения правительственной комиссии. Нарушитель данных правил принудительно лишается квот, которые затем выставляются на аукцион.



В ФАС установили, что основным бенефициаром «Дальморепродукта», куда до марта 2017 года входила и ДМП-РМ, был Дмитрий Дремлюга. Мужчина имеет двойное гражданство — украинское и российское. Служба признала нарушителями ещё пять компаний, контролируемых Дремлюгой. Вскоре Росрыболовство начало расторгать с ними контракты.



Среди этих предприятий ДМП-РМ имела наибольшие квоты на вылов минтая. Компания стала судиться с ФАС и выиграла процесс в двух инстанциях. Однако в сентябре 2018 года кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций и стал заново рассматривать дело.



Когда ДМП-РМ отделилась от холдинга, её владельцем стала Русская рыбопромышленная компания — крупнейший добытчик минтая в России. За прошлый год она выловила примерно 240 тысяч тонн рыбы. Сейчас компания принадлежит Глебу Франку.



В феврале 2019 года выяснилось, что ФАС и ДМП-РМ заключили мирное соглашение. Из этого следует, что предприятие оставляет за собой квоты на вылов 61 тысячи тонн минтая и 12 тысяч тонн сельди в год. Соглашения удалось добиться, так как иностранный инвестор уже не контролирует компанию. К тому же мажоритарные акционеры являются добросовестными бенефициарами акций, так что оснований для лишения квот нет.