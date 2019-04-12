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Горит сердце Франции: страшный пожар охватил собор Парижской богоматери

Горит сердце Франции: страшный пожар охватил собор Парижской богоматери
Собор Парижской богоматери охватил пожар невероятной силы. Разрушительная стихия пылает на всей площади древней постройки – белый столб густого дыма виден из каждого уголка столицы Франции. Вероятно, причиной возгорания стали строительные работы.

ЧП случилось около 20 часов по московскому времени. В Интернете стали моментально разлетаться фотографии, в реальность которых до сих пор тяжело поверить: страшный пожар на глазах горожан пожирает Нотр-Дам де Пари. За первые два часа происшествия у здания обрушились кровля и шпиль – по всему Парижу прокатился стон боли и отчаяния. От невероятно высокой температуры лопнули тысячелетние витражи.

Около 400 пожарных вступили в схватку с огнём. Пожарные эвакуировали всех людей с острова Сите. Навигация по Сене в районе места происшествия закрыта.

Парижане толпами сгрудились на берегу реки, неотрывно глядя, как сердце их города гибнет в катастрофе. Сначала единицы, а потом и все они опустились на колени и стали молиться о спасении собора. На место происшествия прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.
Горит сердце Франции: страшный пожар охватил собор Парижской богоматери
Правоохранители сообщили, что никто из мирных жителей не пострадал. Однако, есть информация, что в ходе тушения один пожарный получил серьёзные травмы.

Представители духовенства заверили, что религиозные святыни, включая венец Иисуса Христа, не пострадают. Они хранятся в специальном помещении, которое сможет защитить ценности от огня.

Несмотря на то, что с момента возгорание прошло порядка четырёх часов, всё ещё не ясно, как скоро его удастся потушить. Даже если чудо и произойдёт, от известного на весь мир Нотр-Дама останутся чёрные стены.
Горит сердце Франции: страшный пожар охватил собор Парижской богоматери

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