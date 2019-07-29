«Форсаж: Хоббс и Шоу» - в Киномакс IMAX

Феноменальное зрелище в бескомпромиссном формате.



Продолжение культовой скоростной саги «Форсаж: Хоббс и Шоу» стартует в ростовском кинотеатре Киномакс IMAX. Дата премьеры назначена на 1 августа.



В новой части зрителей ждут как уже знакомые персонажи Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема, так и звездные новички - Идрис Эльба (обладатель премии «Золотой глобус») и британская актриса Ванесса Кирби («Бойфренд из будущего», «Миссия невыполнима: Последствия», «Эверест»).



В основу сюжета спин-оффа легла давняя вражда спецагента американской дипломатической службы безопасности Люка Хоббса (Джонсон) и бывшего элитного оперативника британской разведки Деккарда Шоу (Стейтэм). Впервые герои встретились в 2015 году в фильме «Форсаж-7» и сразу невзлюбили друг друга.



Новый сценарный поворот объединяет неприятелей ради общего дела. На горизонте появляется неуязвимый противник - Брикстон (Эльба), генетически модифицированный сверхчеловек. В его руках - опасное биологическое оружие, представляющее угрозу для всей планеты. Злодей побеждает одну из лучших оперативниц МИ6 (сестра Шоу в исполнении Кирби), оставляя человечество без защиты. Хоббсу и Шоу приходится оставить прошлое и объединять усилия в борьбе с Брикстоном. Смешение химии и харизмы актеров в паре гарантирует зрителю массу интересных впечатлений. Комедийный дуэт покорил даже продюсеров проекта.



Режиссер спин-оффа Дэвид Литч, прославившийся блестящими экранизациями «Дэдпул-2» и «Джон Уик», продолжит работу над новым фильмом франшизы в ее лучших традициях. На экране мы увидим впечатляющие погони, сопровождаемые самыми современными спецэффектами. Действие фильма разворачивается по всему миру — от Лос-Анджелеса и Лондона до зоны отчуждения в Чернобыле и невероятных островов Самоа. Бюджет фильма - 200 миллионов долларов - позволяет разгуляться на графике и привлечь именитый актерский состав. Рейтинг ожиданий от картины уже превышает 90%!



Оценивать такой размах видеоряда лучше всего в самых современных залах и на огромном экране IMAX! Уникальные цифровые технологии IMAX гарантируют зрителю полное погружение в атмосферу фильма благодаря яркой картинке и качественному звуку.



Цифровые проекционные системы IMAX со специальными камерами создают эффект присутствия, а каждый кадр прогоняется через особое оборудование, повышая его яркость и чёткость. Особенность камер – наличие двух объективов, находящихся на расстоянии 64 мм друг от друга: именно столько в среднем составляет расстояние между зрачками человека.



Они дают вам более широкую картинку, задействуют периферийное зрение. Все это в совокупности с лучшим разрешением экранов в мире создает ощущение, что действие происходит прямо вокруг вас.



Залы Киномакс IMAX оснащены уникальной акустической системой, которая буквально обволакивает все тело зрителя качественным звуком с первых минут просмотра. Услышать можно все, вплоть до малейшего шороха и самого тихого шепота.

IMAX позволяет поместить зрителей ближе к экрану, стирая все границы между фильмом и реальностью. Это, безусловно, создает невероятное впечатление!



Билеты на предстоящую премьеру уже есть в продаже в кассе, на сайте и в мобильном приложении Киномакс: https://kinomax.ru/films/4501.

Стоимость билетов - от 290 рублей.



Купите билеты онлайн и сэкономьте свое время. Кроме того, вы сразу сможете приобрести продукцию кинобара по цене на 30-50% дешевле, чем в кинотеатре. Билеты, купленные онлайн, не нужно распечатывать. С ними вы сразу можете пройти в зал без очередей.



Приходите в Киномакс IMAX и посмотрите летний блокбастер «Форсаж: Хоббс и Шоу» в самом современном формате!