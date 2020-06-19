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Друг украл у ростовчанина телевизор и игровую приставку

Друг украл у ростовчанина телевизор и игровую приставку
Житель Ростова-на-Дону лишился имущества, пригласив в гости друга. О происшествии стало известно 23 июня.

Инцидент случился в в Советском районе города. Мужчина позвал в гости приятелей, с которыми распивал спиртное. В какой-то момент хозяину понадобилось ненадолго отъехать. Один из приглашённых решил воспользоваться отсутствием друга и вынес из его квартиры телевизор и игровую приставку.

О произошедшем потерпевший рассказал полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской, 39-летнего подозреваемого скоро задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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