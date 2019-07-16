Добрые фильмы для поднятия настроения



У каждого человека бывает грустное или тревожное настроение, поэтому хочется отвлечься от привычных забот. Одним из лучших способов многие считают просмотр особых фильмов, которые способны поднять настроение, изменить взгляд на окружающий мир и вновь поверить в добро. Предлагаем вашему вниманию подборку таких кинолент.



«Мой мальчик»

В фильме рассказывается о холостяке средних лет Уилле Фримене, который всегда старался избегать любых обязательств. Однако с возрастом стал задумываться над тем, что остался совсем один. Поэтому главный герой решает начать встречаться с женщинами – матерями-одиночками.



Жизнь героя начинает кардинально меняться после встречи с сыном одной из женщин – двенадцатилетним Маркусом. Трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/181635/trailers доступен к просмотру.



«Бойфренд из будущего»

Здесь рассказывается история обычного парня Тима Лейка, у которого полностью изменилась жизнь после того, как герой узнал о необыкновенной семейной способности – возможности путешествовать во времени. Тим стал часто возвращаться в прошлое, чтобы изменить некоторые моменты в лучшую сторону.



«В пути»

Еще одна добрая, теплая и светлая история. В центре сюжета – семейная пара Берта и Вероны, которые, хотя и давно вместе, но продолжают все так же трепетно любить друг друга. Герои узнают, что в скором времени должны стать родителями. Они решают отправиться в гости к своим друзьям, заодно подыскать самое лучшее место для нового дома, в котором они смогут быть счастливы уже с ребенком.



«Воин»

В фильме рассказывается о бывшем морском пехотинце Томми Риордане, который возвращается домой, отягощенный трагическими воспоминаниями. Вернувшись, он хочет опять заняться боями без правил. Главной проблемой Томми стали его отношения с братом Бренданом, который тоже вернулся в спорт. В прошлом между братьями было немало недопонимания и взаимных обид.

Сейчас им предстоит встретиться на ринге.



Статья подготовлена при помощи онлайн-кинотеатра ivi.