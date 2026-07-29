Зловонные реки из фекалий растеклись на улице Заводской в Ростове

Фото: Дондей

В Ростове двор на пересечении улиц Заводской и Извилистой затопило фекалиями из‑за прорыва канализации. О бедственной ситуации рассказали жители дома на Заводской, 1/38.Авария произошла 28 июля: за считанные часы придомовую территорию залили зловонные стоки. Жильцы сразу обратились в водоканал. Специалисты пояснили, что причина — сбой в работе насосной станции, но ремонтировать сети не станут: дом не числится на их балансе. В водоканале посоветовали обращаться в администрацию.Поскольку дом расположен на границе Советского и Железнодорожного районов, жителям пришлось обзванивать множество инстанций, чтобы выяснить, кто отвечает за участок. Одна из жительниц поделилась, что после тяжёлого рабочего дня она несколько часов пыталась дозвониться хоть до кого‑нибудь.- Где‑то не отвечали, где‑то переадресовывали, а некоторые номера оказались нерабочими. Какой‑то цирк! — возмущается женщина. - В итоге все попытки связаться с ответственными службами ни к чему не привели.На следующее утро обстановка не улучшилась, а запах стал невыносимым. Из‑за этого невозможно открыть окна или выйти на прогулку. При этом аварийная бригада так и не приехала.Это уже не первый подобный инцидент на участке. В конце 2025 года СМИ писали о схожей проблеме: тогда отходы почти неделю оставались во дворе, а в воде плавала туалетная бумага. Ситуация разрешилась лишь после того, как жители пожаловались в СМИ и лично обратились к главе города Александру Скрябину.Тогда люди надеялись, что, помимо прочистки канализации, власти урегулируют вопрос с балансовой принадлежностью сетей. Однако после устранения засора вопрос о закреплении ответственности так и остался нерешённым, и коммуникации по‑прежнему считаются бесхозными.Сейчас жильцы намерены снова обратиться к главе города. На этот раз они хотят чётко обозначить свои требования: оперативно ликвидировать последствия аварии и официально поставить канализационные сети на баланс соответствующей организации.