Жуткому пожару на складе лакокрасочных материалов в Ростове присвоен третий ранг опасности

Фото: заводы.рф

Пожару на складе лакокрасочных материалов в Ростове присвоен повышенный третий ранг опасности. Завод загорелся вечером 11 декабря в пер. 1-й Машиностроительный, 21.Сообщение о возгорании поступило около 17 часов. Охваченное огнем оказалось все здание склада в плане 70х20. Это примерно 1680 квадратных метров. Сейчас спасатели борются с огнем.- Тушение разбито на 2 боевых участка. На месте пожара работают: 74 человека, 22 единицы техники, - сообщили в МЧС по Ростовской области.В связи с тем, что в огне оказалась огромная площадь, пожару был присвоен третий ранг опасности. Предварительно, жертв среди рабочих и огнеборцев нет.Известно, что в огне оказалась компания «Э́мпилс». Это крупнейший российский производитель декоративных лакокрасочных покрытий и оксида цинка.