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Жительница Ростова пыталась покончить с собой

Жительница Ростова пыталась покончить с собой
Молодая девушка в Ростове пыталась покончить с собой. Наталья Ж. 8 апреля лежала в беспамятстве дома по улице Павлодарская. В это время её обнаружили родные, которые сразу вызвали медиков. Вместе с бригадой «скорой помощи» на место приехали полицейские, сообщает DonDay.

Наталья находилась в тяжёлом состоянии, её госпитализировали в отделение токсикологии ГБСМП Ростова. Врачи поставили диагноз «экзогенное отравление». Пока обстоятельство происшествия остаются неизвестными.

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