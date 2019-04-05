Жительница Ростова пыталась покончить с собой



Молодая девушка в Ростове пыталась покончить с собой. Наталья Ж. 8 апреля лежала в беспамятстве дома по улице Павлодарская. В это время её обнаружили родные, которые сразу вызвали медиков. Вместе с бригадой «скорой помощи» на место приехали полицейские, сообщает DonDay.



Наталья находилась в тяжёлом состоянии, её госпитализировали в отделение токсикологии ГБСМП Ростова. Врачи поставили диагноз «экзогенное отравление». Пока обстоятельство происшествия остаются неизвестными.