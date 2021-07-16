Жительница Ростова пропала по пути в Пятигорск

Молодая жительница Ростова-на-Дону пропала по пути в Пятигорск. Местонахождение 21-летней Татьяны Кечиной неизвестно с 13 июля.Девушке – 21 год. В тот день она уехала в Пятигорск и перестала выходить на связь. Обеспокоенные родственники сообщили о ее исчезновении в полицию.Татьяна среднего телосложения, рост – 168 сантиметров, глаза карие, волосы черные крашеные, до плеч. На теле у нее – татуировки.Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Кечиной, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.