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Жителю Шахт дали восемь лет «строгача» за жестокое убийство отчима

Жителю Шахт дали восемь лет «строгача» за жестокое убийство отчима
Шахтинский городской суд вынес приговор местному жителю за жестокое убийство отчима. Мужчину признали виновным в умышленном преступлении.

В день трагедии дочь с супругом и двумя детьми приехала в гости к родителям. Через некоторое время домой заявился ее сводный брат. Мужчина был пьян и вел себя агрессивно. К вечеру молодая семья вместе с бабушкой уехала к себе. Пьяный мужчина остался наедине с отчимом, который плохо передвигался. Через час супруге пострадавшего позвонили обеспокоенные соседи. Они рассказали, что мужчина буянит и кричит. Через полчаса ей снова позвонили - ситуация оставалась прежней.

Тогда муж дочери и сосед решили проверить, что там происходит. Зайдя в квартиру, они увидели дедушку с разбитым лицом, лежащего без движения. Родственник позвонил в скорую помощь. У потерпевшего диагностировали множественные переломы ребер, разрыв легкого. Из-за полученных травм у мужчины остановилось сердце.

Пасынок убитого сидел в одних трусах на лестничной клетке весь в крови. Соседи, проходившие мимо, сразу же вызвали полицию. Преступника задержали и завели в отношении него уголовное дело по статье «Убийство».

Шахтинец признал свою вину. Шахтинский суд приговорил его к восьми годам исправительной колонии строгого режима.

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