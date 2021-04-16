Жителю Шахт дали восемь лет «строгача» за жестокое убийство отчима

Шахтинский городской суд вынес приговор местному жителю за жестокое убийство отчима. Мужчину признали виновным в умышленном преступлении.В день трагедии дочь с супругом и двумя детьми приехала в гости к родителям. Через некоторое время домой заявился ее сводный брат. Мужчина был пьян и вел себя агрессивно. К вечеру молодая семья вместе с бабушкой уехала к себе. Пьяный мужчина остался наедине с отчимом, который плохо передвигался. Через час супруге пострадавшего позвонили обеспокоенные соседи. Они рассказали, что мужчина буянит и кричит. Через полчаса ей снова позвонили - ситуация оставалась прежней.Тогда муж дочери и сосед решили проверить, что там происходит. Зайдя в квартиру, они увидели дедушку с разбитым лицом, лежащего без движения. Родственник позвонил в скорую помощь. У потерпевшего диагностировали множественные переломы ребер, разрыв легкого. Из-за полученных травм у мужчины остановилось сердце.Пасынок убитого сидел в одних трусах на лестничной клетке весь в крови. Соседи, проходившие мимо, сразу же вызвали полицию. Преступника задержали и завели в отношении него уголовное дело по статье «Убийство».Шахтинец признал свою вину. Шахтинский суд приговорил его к восьми годам исправительной колонии строгого режима.