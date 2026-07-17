Жителя Шахт осудили за убийство товарища деревянной планкой от двери

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Жителя Шахт Игоря П. отправили в колонию строгого режима за убийство товарища по пьянке.Как установил Шахтинский городской суд, трагедия произошла 3 декабря прошлого года. Мужчины распивали спиртное в квартире на улице Советской, когда между ними начался конфликт. Разозлившись, Игорь схватил деревянную планку от двери и нанес товарищу не менее девяти ударов по голове с четким намерением убийства.От полученных травм 53-летний пострадавший скончался в больнице на следующее утро.Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся, но суд счел, что особо тяжкое преступление требует реального лишения свободы. Приговор вступил в законную силу после рассмотрения апелляции.