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Жителя Шахт осудили за убийство товарища деревянной планкой от двери

Жителя Шахт осудили за убийство товарища деревянной планкой от двери


Жителя Шахт Игоря П. отправили в колонию строгого режима за убийство товарища по пьянке.

Как установил Шахтинский городской суд, трагедия произошла 3 декабря прошлого года. Мужчины распивали спиртное в квартире на улице Советской, когда между ними начался конфликт. Разозлившись, Игорь схватил деревянную планку от двери и нанес товарищу не менее девяти ударов по голове с четким намерением убийства.

От полученных травм 53-летний пострадавший скончался в больнице на следующее утро.

Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся, но суд счел, что особо тяжкое преступление требует реального лишения свободы. Приговор вступил в законную силу после рассмотрения апелляции.
Фото: Rostov.ru
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