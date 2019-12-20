Жителя Ростовской области сбила фура, когда он возвращался с корпоратива



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В Ростовской области в результате ДТП погиб молодой человек. Авария произошла ночью 21 декабря на трассе в Аксайском районе.



По предварительным данным, 27-летний Дмитрий Д. из Зернограда был на корпоративе вместе с коллегами. Праздник отмечали в одном из кафе хутора Ленина. Ночью сотрудники стали расходиться. Каждый добирался домой своим путём. Вероятнее всего, Дмитрий вышел на дорогу и направился в сторону дома пешком, сообщает DonDay.ru.



По предварительным данным, пешеход шёл вдоль дороги, когда его сбил водитель фуры. Предположительно, из-за тёмного времени суток шофёр не заметил человека на дороге.



Молодой человек скончался на месте происшествия. Его личность удалось установить только после опознания тела родственниками, так как никаких документов при себе у погибшего не было.