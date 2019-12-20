Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Жителя Ростовской области сбила фура, когда он возвращался с корпоратива

Жителя Ростовской области сбила фура, когда он возвращался с корпоратива
Фото для иллюстрации: www.obltv.ru
В Ростовской области в результате ДТП погиб молодой человек. Авария произошла ночью 21 декабря на трассе в Аксайском районе.

По предварительным данным, 27-летний Дмитрий Д. из Зернограда был на корпоративе вместе с коллегами. Праздник отмечали в одном из кафе хутора Ленина. Ночью сотрудники стали расходиться. Каждый добирался домой своим путём. Вероятнее всего, Дмитрий вышел на дорогу и направился в сторону дома пешком, сообщает DonDay.ru.

По предварительным данным, пешеход шёл вдоль дороги, когда его сбил водитель фуры. Предположительно, из-за тёмного времени суток шофёр не заметил человека на дороге.

Молодой человек скончался на месте происшествия. Его личность удалось установить только после опознания тела родственниками, так как никаких документов при себе у погибшего не было.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.